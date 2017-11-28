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Дальнее зарубежье 28.11.2017 17:29

Еврокомиссия ожидает на следующей неделе утверждения "черного списка" налоговых гаваней - официальный представитель

Европейская комиссия подошла к решающему моменту в своей работе по выявлению стран, являющихся "гаванями" для предприятий и лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, заявила официальный представитель ЕК Ванесса Мок.

"Мы завершаем двухлетнюю работу. На следующей неделе, 5 декабря, министры экономики и финансов (на заседании Совета ЕС - ИФ) одобрят первый общеевропейский список "налоговых райков", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, это свидетельствует о том, что "проделана исключительная работа, чтобы добиться всемирного подхода к налоговому и бюджетному контролю, являющегося целью нашей деятельности по обеспечению справедливого налогообложения".

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Тэги: ЕС, НАЛОГИ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]