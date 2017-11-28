Европейская комиссия подошла к решающему моменту в своей работе по выявлению стран, являющихся "гаванями" для предприятий и лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, заявила официальный представитель ЕК Ванесса Мок.

"Мы завершаем двухлетнюю работу. На следующей неделе, 5 декабря, министры экономики и финансов (на заседании Совета ЕС - ИФ) одобрят первый общеевропейский список "налоговых райков", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, это свидетельствует о том, что "проделана исключительная работа, чтобы добиться всемирного подхода к налоговому и бюджетному контролю, являющегося целью нашей деятельности по обеспечению справедливого налогообложения".