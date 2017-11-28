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СНГ 28.11.2017 17:48

Украина может сократить на 60% тарифы на паромные перевозки в рамках проекта "Один пояс - один путь" - Гройсман

Украина намерена сотрудничать с Грузией в рамках китайской программы "Один пояс - один путь", может сократить тарифы на паромные перевозки в Черном море на 60%, заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман во вторник в грузинской столице на международном форуме Tbilisi Silk Road Forum.

"Мы рады успехам Грузии и уверены, что ваше лидерство в регионе будет способствовать развитию и нашей экономики", - сказал В.Гройсман.

Говоря о значении грузино-украинского сотрудничества, он отметил важность нынешнего форума, который ставит целью улучшение связей между Европой и Азией, в чем значительную роль могут сыграть паромные перевозки в Черном море.

"Мы планируем на 60% сократить тарифы на паромные перевозки. Наша цель сделать эту сферу конкурентоспособной", - заявил украинский премьер-министр.

Он также обратил внимание на важность развития коридоров, связывающих Восток и Запад.

"Между Азией и Европой, а также в направлении стран Балтии существуют серьезные связующие направления, в интенсификации которых Украина может быть надежным партнером. Мы можем создать эффективное объединение - Грузия, Азербайджан, Украина с использованием железных дорог и паромного сообщения", - сказал В.Гройсман.

О необходимости развития и углубления партнерских отношений для достижения целей инициативы нового "Шелкового пути" заявил на открывшемся во вторник в Тбилиси форуме и премьер-министр Молдавии Павел Филип.

По его словам, поддержка процессов глобализации, развитие международных связей, либерализации торговли, внедрение цифровых технологий, совершенствование транспортной сферы и дорожной инфраструктуры, составляющие повестку дня форума, представляют собой основные приоритеты для Молдавии.

"С этой точки зрения инициатива "Один пояс - один путь" может стать эффективным механизмом для реализации наших общих целей и глобализации экономики, что позволит достичь соответствующих результатов", - заявил П.Филип.

Премьер Молдовы сказал также о торговых соглашениях, оформленных с Евросоюзом и ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) и перспективах, которые создают эти соглашения странам-партнерам. П.Филип отметил, что соглашения о свободной торговле, которые Молдавия имеет с другими странами, обеспечивают доступ на широкие рынки с более чем 800 млн потребителями и открывают дополнительные экспортные возможности.

"На прошлой неделе в Брюсселе на саммите "Восточного партнерства" мы договорились о дорожной карте, которая является важным шагом для интеграции транспортного коридора и снятия барьеров в международной связующей цепи", - сказал П.Филип.

В тбилисском форуме "Шелкового пути", который продлится два дня, участвуют около 2 тыс. представителей из более 60 стран, в том числе премьер-министры и вице-премьеры, министры, а также представители деловых кругов и бизнеса, многих международных организаций.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ШЕЛК/ПУТЬ, ФОРУМ


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