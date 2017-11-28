Суд по делу Улюкаева выяснил точный вес сумки с $2 млн

Замоскворецкий суд Москвы во вторник по ходатайству гособвинителя провел следственное действие, взвесив на заседании сумку с $2 млн, переданную главой "Роснефти" Игорем Сечиным бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву в качестве взятки.

"Вес сумки с содержимым 21 кг 950 грамм", - огласил в суде приглашённый прокуратурой специалист - инженер метрологии Павел Якубов, уточнив, что возможная погрешность составляет 30 грамм.

В свою очередь сам А.Улюкаев не смог ответить, эту ли сумку он получил от И.Сечина.

"Было темно. Я не могу сказать, эта та сумка или нет. Но была сумка, похожая на эту", - сказал А.Улюкаев.

Отвечая на вопрос прокурора, экс-министр сказал, что о том, что в портфеле вино, он "понял по объёму сумки".

Картонную коробку и полиэтиленовый пакет прокурор в сопровождении сотрудника Следственного комитета занес в зал суда во время объявленного судом перерыва.

Взвешивал деньги приглашённый прокуратурой специалист - инженер метрологии Павел Якубов. Он настроил весы с максимальным пределом взвешивания 60 кг, после чего попросил 20 минут перерыва для того, чтобы они "прогрелись комнатной температурой". После проведения всех подготовительных процедур судья вскрыла пакет с ключом от сумки.

Как сообщалось ранее, данный ключ не нашли в ходе осмотра портфеля. Однако сегодня судья Лариса Семенова пояснила адвокатам, что ключ на самом деле не был утерян, а находился среди других вещественных доказательств по делу.

В ходе одного из предыдущих заседаний бывший водитель А.Улюкаева Илья Макаров заявил в суде, что портфель, который нес бывший министр к автомобилю был "увесистый - может килограмм 14-15, до 20-ти".

Между тем известно, что вес одной банкноты США составляет примерно 1 грамм и не зависит от номинала. Таким образом, вес $2 млн в 100-долларовых купюрах составил бы примерно 20 кг.

Обвинение утверждает, что экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина сумку со взяткой в $2 млн стодолларовыми купюрами.