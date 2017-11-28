Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0239 RUR   0.0291 GBR   2.267 TRY   0.435

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.11 Brent   63.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 30 Ноя 12° 1 Дек 10°

СНГ 28.11.2017 16:50

Суд по делу Улюкаева выяснил точный вес сумки с $2 млн

Замоскворецкий суд Москвы во вторник по ходатайству гособвинителя провел следственное действие, взвесив на заседании сумку с $2 млн, переданную главой "Роснефти" Игорем Сечиным бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву в качестве взятки.

"Вес сумки с содержимым 21 кг 950 грамм", - огласил в суде приглашённый прокуратурой специалист - инженер метрологии Павел Якубов, уточнив, что возможная погрешность составляет 30 грамм.

В свою очередь сам А.Улюкаев не смог ответить, эту ли сумку он получил от И.Сечина.

"Было темно. Я не могу сказать, эта та сумка или нет. Но была сумка, похожая на эту", - сказал А.Улюкаев.

Отвечая на вопрос прокурора, экс-министр сказал, что о том, что в портфеле вино, он "понял по объёму сумки".

Картонную коробку и полиэтиленовый пакет прокурор в сопровождении сотрудника Следственного комитета занес в зал суда во время объявленного судом перерыва.

Взвешивал деньги приглашённый прокуратурой специалист - инженер метрологии Павел Якубов. Он настроил весы с максимальным пределом взвешивания 60 кг, после чего попросил 20 минут перерыва для того, чтобы они "прогрелись комнатной температурой". После проведения всех подготовительных процедур судья вскрыла пакет с ключом от сумки.

Как сообщалось ранее, данный ключ не нашли в ходе осмотра портфеля. Однако сегодня судья Лариса Семенова пояснила адвокатам, что ключ на самом деле не был утерян, а находился среди других вещественных доказательств по делу.

В ходе одного из предыдущих заседаний бывший водитель А.Улюкаева Илья Макаров заявил в суде, что портфель, который нес бывший министр к автомобилю был "увесистый - может килограмм 14-15, до 20-ти".

Между тем известно, что вес одной банкноты США составляет примерно 1 грамм и не зависит от номинала. Таким образом, вес $2 млн в 100-долларовых купюрах составил бы примерно 20 кг.

Обвинение утверждает, что экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина сумку со взяткой в $2 млн стодолларовыми купюрами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УЛЮКАЕВ, ДОЛЛАРЫ, ВЕС


Похожие новости


Прокурор 4 декабря попросит наказания для Улюкаева В качестве следственного эксперимента по делу Улюкаева в суде взвесят $2 млн Суд отказался вернуть дело Улюкаева в прокуратуру Улюкаев за время домашнего ареста прочитал полсотни книг и пишет собственную Суд изучает письменные доказательства обвинения по делу Улюкаева Сечин лично передал $2 млн Улюкаеву - материалы дела

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]