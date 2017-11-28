Полиция Греции задержала девять граждан Турции незадолго до визита Эрдогана

Сотрудники антитеррористической полиции Греции задержали в Афинах девять турецких граждан незадолго до визита в страну президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, среди них числятся восемь мужчин и одна женщина, которые были задержаны в столичных районах Калитея и Неос-Козмос.

Агентство отмечает, что задержанные, вероятно, могут иметь отношение к запрещенной в Турции Революционной народно-освободительной партии-фронт (DHKP-C). Проведенная греческой полицией операция, подчеркивает АП, связана с визитом в Грецию Р.Т.Эрдогана, запланированным на декабрь.

Ранее вице-премьер страны Хакан Чавушоглу заявил о том, что Р.Т.Эрдоган будет первым президентом Турции, который посетит Грецию за последние 65 лет. Как ожидается, визит состоится 7-8 декабря.