Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Агджабединском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия нового завода хлебобулочных изделий в прифронтовом Агджабединском районе, передает сайт главы государства.

Министр экономики Шахин Мустафаев доложил президенту, что расположенный на территории 6 га завод имеет две производственные площади. На предприятии выпускается 7 сортов хлеба и 20 ассортиментов мучных изделий. Производственная мощность завода составляет 20 тонн.

Произведенный хлеб представляется потребителям под брендом «Агджабединский хлеб».

В тот же день, И.Алиев ознакомился с созданными условиями в воинской части на территории в Агджабединском районе.

Кроме того, президент принял участие в церемонии открытия Агджабединского Олимпийского спортивного комплекса.

Наряду с этим, глава государства принял участие в открытие детского сада - ясли, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Ф.Исазаде