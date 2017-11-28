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28.11.2017 17:00

Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Агджабединском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия нового завода хлебобулочных изделий в прифронтовом Агджабединском районе, передает сайт главы государства.

Министр экономики Шахин Мустафаев доложил президенту, что расположенный на территории 6 га завод имеет две производственные площади. На предприятии выпускается 7 сортов хлеба и 20 ассортиментов мучных изделий. Производственная мощность завода составляет 20 тонн.

Произведенный хлеб представляется потребителям под брендом «Агджабединский хлеб».

В тот же день, И.Алиев ознакомился с созданными условиями в воинской части на территории в Агджабединском районе.

Кроме того, президент принял участие в церемонии открытия Агджабединского Олимпийского спортивного комплекса.

Наряду с этим, глава государства принял участие в открытие детского сада - ясли, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОНЫ, СОЦОБЪЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]