11 боевиков ликвидированы на севере Синайского полуострова во время спецоперации

Египетские спецслужбы проводят спецоперацию на севере Синайского полуострова, ликвидированы более 10 экстремистов, сообщает газета "Аль-Мысрийун".
В рамках спецоперации в результате перестрелки были уничтожены 11 террористов, еще шесть были арестованы.
Также обнаружена партия оружия и боеприпасов, которые боевики планировали передать террористическим группировкам.
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