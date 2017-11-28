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Дальнее зарубежье 28.11.2017 17:13

11 боевиков ликвидированы на севере Синайского полуострова во время спецоперации

Египетские спецслужбы проводят спецоперацию на севере Синайского полуострова, ликвидированы более 10 экстремистов, сообщает газета "Аль-Мысрийун".

В рамках спецоперации в результате перестрелки были уничтожены 11 террористов, еще шесть были арестованы.

Также обнаружена партия оружия и боеприпасов, которые боевики планировали передать террористическим группировкам.

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Тэги: ЕГИПЕТ, СИНАЙ, БОЕВКИ, СПЕЦОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]