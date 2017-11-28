11 боевиков ликвидированы на севере Синайского полуострова во время спецоперации

Египетские спецслужбы проводят спецоперацию на севере Синайского полуострова, ликвидированы более 10 экстремистов, сообщает газета "Аль-Мысрийун".

В рамках спецоперации в результате перестрелки были уничтожены 11 террористов, еще шесть были арестованы.

Также обнаружена партия оружия и боеприпасов, которые боевики планировали передать террористическим группировкам.