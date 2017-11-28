Кремль заинтересован в стабильном, предсказуемом и процветающем Азербайджане – посол РФ в Баку

Москва заинтересована в стабильном, предсказуемом и процветающем Азербайджане, заявил посол России в Баку Владимир Дорохин, завершающий дипмиссию в Азербайджане.
«Заверяю вас, что Россия будет стремиться именно к этому всегда, ведь у нас нет большего интереса, чем иметь на своих южных границах стабильный, предсказуемый и процветающий Азербайджан», - подчеркнул В.Дорохин, текст обращения которого размещен на сайте посольства РФ в Азербайджане.
Дипломат выразил надежду на то, что Москва и Баку будут использовать в будущем свой опыт в интересах двух стран и народов, «несмотря на все сложности и новые вызовы». «Я приехал в Азербайджан почти девять лет тому назад с четкой политической инструкцией – всецело укреплять отношения с Азербайджаном. Выполнять это поручение было не трудно. Передо мною были открытые двери. Азербайджан стремился к тому же самому, что и Россия – к укреплению наших отношений», - подчеркнул В.Дорохин.
Он отметил, что за прошедший период он стал свидетелем и участником многих важных событий, «результатом которых стало расширение российско-азербайджанского партнерства, основанного на принципах абсолютного уважения суверенитета друг друга, невмешательства и баланса интересов».
«Мы научились лучше понимать друг друга, ценить все хорошее, что было в наших отношениях в прошлом и выстраивать сотрудничество в соответствии с новыми требованиями времени. Добрый характер российско-азербайджанского взаимодействия смогли почувствовать на себе миллионы людей», - сказал посол.
В.Дорохин выразил благодарность азербайджанцам за интерес к деятельности возглавляемой им дипмиссии. «Этот интерес всегда был дружеским. Сейчас я лучше понимаю, что по-другому и быть не могло. Курс на укрепление отношений с Россией имеет широкую базу в Азербайджане. Россия и Азербайджан – страны разные по масштабам, менталитету, культуре. У нас во многом разные политические интересы. И, тем не менее, мы научились ладить друг с другом», - отметил российский дипломат.
Р.Бабаев
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