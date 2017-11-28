Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0239 RUR   0.0291 GBR   2.267 TRY   0.435

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.11 Brent   63.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 30 Ноя 12° 1 Дек 10°

Регион 28.11.2017 18:31

Апелляционный суд в Тбилиси оставил под стражей россиянина, обвиняемого в терроризме

Тбилисский апелляционный суд во вторник оставил в силе решение суда первой инстанции о предварительном заключении гражданина России Саеда Дудаева, обвиняемого прокуратурой в террористической деятельности, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

В Тбилиси в результате спецоперации 21-22 ноября были ликвидированы трое террористов, один задержан. В ходе боя пятеро спецназовцев получили ранения, один из них скончался в больнице.

Тбилисский городской суд в пятницу на закрытом заседании принял решение о предварительном заключении задержанного в ходе спецоперации "гражданина России С.Д.".

Позднее представитель омбудсмена Грузии встретился с находящимся, задержанным гражданином России, находящимся в предварительном заключении.

"Задержанный С.Д. отрицает какую-либо связь с ликвидированными террористами. Он заявил, что был знаком с одним из ликвидированных террористов. При этом он подтвердил, что при задержании в Тбилиси у него при себе было огнестрельное оружие", - сказал журналистам омбудсмен Грузии Уча Нануашвили.

Согласно грузинскому законодательству С.Дудаеву грозит тюремный срок от 10 до 17 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯНИН, СУД, АРЕСТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]