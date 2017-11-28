Апелляционный суд в Тбилиси оставил под стражей россиянина, обвиняемого в терроризме

Тбилисский апелляционный суд во вторник оставил в силе решение суда первой инстанции о предварительном заключении гражданина России Саеда Дудаева, обвиняемого прокуратурой в террористической деятельности, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.
В Тбилиси в результате спецоперации 21-22 ноября были ликвидированы трое террористов, один задержан. В ходе боя пятеро спецназовцев получили ранения, один из них скончался в больнице.
Тбилисский городской суд в пятницу на закрытом заседании принял решение о предварительном заключении задержанного в ходе спецоперации "гражданина России С.Д.".
Позднее представитель омбудсмена Грузии встретился с находящимся, задержанным гражданином России, находящимся в предварительном заключении.
"Задержанный С.Д. отрицает какую-либо связь с ликвидированными террористами. Он заявил, что был знаком с одним из ликвидированных террористов. При этом он подтвердил, что при задержании в Тбилиси у него при себе было огнестрельное оружие", - сказал журналистам омбудсмен Грузии Уча Нануашвили.
Согласно грузинскому законодательству С.Дудаеву грозит тюремный срок от 10 до 17 лет.
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