Прокурор 4 декабря попросит наказания для Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы во вторник завершил судебное следствие по делу обвиняемого в коррупции бывшего министра экономического развития Алексе Улюкаева.

"Судебное следствие завершено. Суд приступает к судебным прениям", - сказала судья Лариса Семенова.

Вместе с тем, она удовлетворила просьбу сторон о предоставлении им дополнительного времени для подготовки к заключительному выступлению в суде, назначив заседание на 4 декабря в 12:00.

Как ожидается, в этот день прокурор подведёт итоги судебного разбирательства и озвучит срок наказания, которого заслуживает А.Улюкаев по мнению гособвинения.

По мнению адвокатов, приговор А.Улюкаеву может быть оглашен уже в середине декабря.

Вместе с тем, адвокат Дариджан Квеидзе уточнила журналистам, что суд при вынесении приговора не будет учитывать показания главы "Роснефти" Игоря Сечина, данные им на предварительный слушаниях.

"В приговоре судья не сможет ссылаться на показания Сечина, потому что в суд он не пришел, а его письменные показания не исследовались в ходе судебного разбирательства", - сказала адвокат.

Согласно закону в приговоре суд может ссылаться только на те представленные сторонами доказательства и материалы дела, которые были исследованы в ходе судебного следствия.