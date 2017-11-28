Суд по делу Улюкаева не стал из-за несогласия защиты оглашать показания Сечина, данные им на следствии

Замоскворецкий суд Москвы во вторник не стал оглашать письменные показания главы "Роснефти" Игоря Сечина, данные им на предварительном следствии против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.
Об оглашении показаний самого ожидаемого свидетеля попросил прокурор. При этом он уточнил, что огласить показания И.Сечина просит только при согласии всех участников процесса.
В свою очередь адвокаты А.Улюкаева не поддержали позицию гособвинения, мотивируя это нарушением требования закона.
"В удовлетворении ходатайства прокурора об оглашении письменных показаний И.Сечина отказать в связи с отсутствием согласия всей участников судебного процесса", - резюмировала судья Лариса Семенова.
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