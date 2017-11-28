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СНГ 28.11.2017 18:42

Суд по делу Улюкаева не стал из-за несогласия защиты оглашать показания Сечина, данные им на следствии

Замоскворецкий суд Москвы во вторник не стал оглашать письменные показания главы "Роснефти" Игоря Сечина, данные им на предварительном следствии против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Об оглашении показаний самого ожидаемого свидетеля попросил прокурор. При этом он уточнил, что огласить показания И.Сечина просит только при согласии всех участников процесса.

В свою очередь адвокаты А.Улюкаева не поддержали позицию гособвинения, мотивируя это нарушением требования закона.

"В удовлетворении ходатайства прокурора об оглашении письменных показаний И.Сечина отказать в связи с отсутствием согласия всей участников судебного процесса", - резюмировала судья Лариса Семенова.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]