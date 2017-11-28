Правоохранительные органы Грузии подозревают задержанную гражданку Турции в связях с терроризмом - СМИ

Правоохранительные органы Грузии выясняют возможную связь задержанной в ходе проведенной 25 ноября в Кобулети спецоперации гражданки Турции с терроризмом, сообщает в среду аджарское телевидение.

По информации телеканала, об этом заявил представитель прокуратуры на заседании Батумского городского суда, где решался вопрос назначения предварительного заключения задержанной.

Телеканал отмечает, что в съемных квартирах в Батуми и Кобулети, где временно проживала задержанная, в ходе обыска было изъято оружие и боеприпасы.

Также сообщается, что на берегу одной из рек правоохранительные органы обнаружили тайник с гранатами.

Всего изъято несколько единиц огнестрельного оружия, сотни патронов и две гранаты.

По данным телеканала, задержанная отрицает свою вину и заявляет, что изъятое оружие ей не принадлежит.

Батумский суд в среду оставил задержанную в предварительном заключении.

Расследование, как сообщает телеканал, ведется по 236-й статье Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозку и реализацию огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.