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СНГ 28.11.2017 19:02

Глава МИД Украины выступает за постепенный переход Донбасса под международный контроль

Украина и США находятся в тесной координации по обеспечению давления на Россию, чтобы обеспечить постепенный переход Донбасса под международный контроль, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы подготовили наше общее видение. Я с Волкером (спецпредставитель США по Украине Курт Волкер - ИФ) нахожусь на связи практически ежедневно... Курт будет продолжать эти переговоры", - сказал П.Климкин журналистам во вторник в Киеве.

"В ближайшее время планируется еще одна его встреча, мы находимся в тесной координации и будем последовательно давить, но для нас самое важное обеспечить, чтобы Донбасс постепенно переходил под международный контроль, который обеспечит безопасность и начнется подготовка к выборам вместе с нами. Другие концепции ведут к тому, что там сохранится российский протекторат", - добавил украинский министр.

П.Климкин также отметил, что на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей нет представителей, "которые имели бы свое мнение" или принимали какие-либо решения.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]