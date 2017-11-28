Глава МИД Украины выступает за постепенный переход Донбасса под международный контроль

Украина и США находятся в тесной координации по обеспечению давления на Россию, чтобы обеспечить постепенный переход Донбасса под международный контроль, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Мы подготовили наше общее видение. Я с Волкером (спецпредставитель США по Украине Курт Волкер - ИФ) нахожусь на связи практически ежедневно... Курт будет продолжать эти переговоры", - сказал П.Климкин журналистам во вторник в Киеве.
"В ближайшее время планируется еще одна его встреча, мы находимся в тесной координации и будем последовательно давить, но для нас самое важное обеспечить, чтобы Донбасс постепенно переходил под международный контроль, который обеспечит безопасность и начнется подготовка к выборам вместе с нами. Другие концепции ведут к тому, что там сохранится российский протекторат", - добавил украинский министр.
П.Климкин также отметил, что на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей нет представителей, "которые имели бы свое мнение" или принимали какие-либо решения.
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