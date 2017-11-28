Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0239 RUR   0.0291 GBR   2.267 TRY   0.435

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.11 Brent   63.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 30 Ноя 12° 1 Дек 10°

Дальнее зарубежье 28.11.2017 19:15

Дамаск принял условия перемирия в Восточной Гуте - де Мистура

Дамаск во вторник согласился на условия режима перемирия в районе Восточной Гуты, удерживаемой силами оппозиции, сообщил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Меня только что проинформировала российская сторона, что (сирийское) правительство приняло ее предложение о перемирии в Восточной Гуте", - сообщил С. де Мистура журналистам в Женеве.

"Теперь нам надо увидеть, исполняется ли оно. Но то, что предложение поступило и было принято прямо в начале этой сессии (переговоров в Женеве), не является случайным", - добавил спецпосланник.

В Женеве во вторник стартует восьмой раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН. Прибытие правительственной делегации намечено на среду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ДАМАСК, ПЕРЕМИРИЕ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


ИГ взяло на себя ответственность за теракты в Дамаске, где в понедельник погибли 17 человек 25 человек погибли в результате теракта во Дворце правосудия в Дамаске - агентство САНА Спецпредставитель ООН по Сирии во вторник прибудет в Дамаск Мощный взрыв прогремел в Дамаске, не менее четырех человек погибли Сирийские войска штурмуют пригород Дамаска - ТВ В Дамаске идет эвакуация военных учреждений, горожане, опасаясь ударов США и их союзников, не вышли на работу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]