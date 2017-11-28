Дамаск принял условия перемирия в Восточной Гуте - де Мистура

Дамаск во вторник согласился на условия режима перемирия в районе Восточной Гуты, удерживаемой силами оппозиции, сообщил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
"Меня только что проинформировала российская сторона, что (сирийское) правительство приняло ее предложение о перемирии в Восточной Гуте", - сообщил С. де Мистура журналистам в Женеве.
"Теперь нам надо увидеть, исполняется ли оно. Но то, что предложение поступило и было принято прямо в начале этой сессии (переговоров в Женеве), не является случайным", - добавил спецпосланник.
В Женеве во вторник стартует восьмой раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН. Прибытие правительственной делегации намечено на среду.
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Сабирабадском районе
Кремль заинтересован в стабильном, предсказуемом и процветающем Азербайджане – посол РФ в Баку
Израиль ответит атакой на любую операцию Ирана в 40-километровой приграничной зоне в Сирии - израильский представитель
В Баку прошло первое заседание азербайджано-хорватской межправкомиссии
Промышленный квартал в Масаллы начнет функционировать весной 2018 года
Строительство Гаджигабульского промышленного квартала начнется в январе 2018 года – глава Минэкономики
Christie`s продала розовый бриллиант в Гонконге за $32 млн
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
Лондон упал в конец списка равенства зарплат мужчин и женщин
Президент Алиев открыл Музей флага в центральном регионе Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Агджабединском районе
Президент Азербайджана принял участие в открытии Музея флага в Агджабединском районе
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Баку выступил народный артист России Олег Погудин
Расширенная сеть LTE Nar теперь доступна в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ