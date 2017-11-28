Дамаск принял условия перемирия в Восточной Гуте - де Мистура

Дамаск во вторник согласился на условия режима перемирия в районе Восточной Гуты, удерживаемой силами оппозиции, сообщил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Меня только что проинформировала российская сторона, что (сирийское) правительство приняло ее предложение о перемирии в Восточной Гуте", - сообщил С. де Мистура журналистам в Женеве.

"Теперь нам надо увидеть, исполняется ли оно. Но то, что предложение поступило и было принято прямо в начале этой сессии (переговоров в Женеве), не является случайным", - добавил спецпосланник.

В Женеве во вторник стартует восьмой раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН. Прибытие правительственной делегации намечено на среду.