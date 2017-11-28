Президент Алиев открыл Музей флага в центральном регионе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл во вторник Музей флага в Сабирабадском районе, сообщает сайт главы государства.
Музей был построен в феврале-сентябре 2017 года.
Р.Бабаев
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