Патрушев примет участие в совместном заседании глав МИД, министров обороны и секретарей Совбезов стран ОДКБ в Минске

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит в четверг Белоруссию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аппарата Совбеза.

"В Минске Николай Патрушев примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей совбезов ОДКБ", - сообщили в пресс-службе.

В ходе заседания планируется рассмотреть результаты выполнения решений сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшей в октябре 2016 года, а также обсудить приоритетные направления деятельности в период председательства в ОДКБ Казахстана.

Также участники заседания обсудят проекты документов, которые будут представлены на рассмотрение глав государств-членов Совета Коллективной Безопасности.