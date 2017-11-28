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СНГ 28.11.2017 19:31

Патрушев примет участие в совместном заседании глав МИД, министров обороны и секретарей Совбезов стран ОДКБ в Минске

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит в четверг Белоруссию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аппарата Совбеза.

"В Минске Николай Патрушев примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей совбезов ОДКБ", - сообщили в пресс-службе.

В ходе заседания планируется рассмотреть результаты выполнения решений сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшей в октябре 2016 года, а также обсудить приоритетные направления деятельности в период председательства в ОДКБ Казахстана.

Также участники заседания обсудят проекты документов, которые будут представлены на рассмотрение глав государств-членов Совета Коллективной Безопасности.

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Тэги: РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, ОДКБ, МИНСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]