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Бизнес и законодательство 28.11.2017 17:58

Строительство Гаджигабульского промышленного квартала начнется в январе 2018 года – глава Минэкономики

Строительство Гаджигабульского промышленного квартала начнется в январе 2018 года, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«Строительство Гаджигабульского промышленного квартала стартует в январе следующего года»,- сказал Ш.Мустафаев.

Планируется, что в квартале будут функционировать специализированные предприятия в сфере машиностроения, специального вагоностроения, производства автомобилей и композитных металлов.

Рынок сбыта производимой продукции – страны СНГ, Африки и Ближний Восток.

Президент Ильхам Алиев принял участие во вторник в закладке фундамента Сабирабадского промышленного квартала, площадь которого составит 20 га.

В этом квартале будут работать предприятия по заготовке шерсти, очистки хлопка, производства деревянных, пластиковых изделий и строительных материалов, обработке сельхозпродукции. На территории квартала также будет функционировать логистический центр.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРОМКВАРТАЛ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]