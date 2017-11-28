Строительство Гаджигабульского промышленного квартала начнется в январе 2018 года – глава Минэкономики

Строительство Гаджигабульского промышленного квартала начнется в январе 2018 года, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
«Строительство Гаджигабульского промышленного квартала стартует в январе следующего года»,- сказал Ш.Мустафаев.
Планируется, что в квартале будут функционировать специализированные предприятия в сфере машиностроения, специального вагоностроения, производства автомобилей и композитных металлов.
Рынок сбыта производимой продукции – страны СНГ, Африки и Ближний Восток.
Президент Ильхам Алиев принял участие во вторник в закладке фундамента Сабирабадского промышленного квартала, площадь которого составит 20 га.
В этом квартале будут работать предприятия по заготовке шерсти, очистки хлопка, производства деревянных, пластиковых изделий и строительных материалов, обработке сельхозпродукции. На территории квартала также будет функционировать логистический центр.
Ф.Исазаде
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Сабирабадском районе
Кремль заинтересован в стабильном, предсказуемом и процветающем Азербайджане – посол РФ в Баку
Израиль ответит атакой на любую операцию Ирана в 40-километровой приграничной зоне в Сирии - израильский представитель
Christie`s продала розовый бриллиант в Гонконге за $32 млн
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
Лондон упал в конец списка равенства зарплат мужчин и женщин
Президент Алиев открыл Музей флага в центральном регионе Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Агджабединском районе
Президент Азербайджана принял участие в открытии Музея флага в Агджабединском районе
В Индонезии на острове Ява 11 человек погибли из-за наводнения и оползня - СМИ
ОЭСР ухудшила прогнозы роста ВВП России на 2017-2018 гг
Facebook и Twitter намерены сотрудничать с Лондоном по делу о предполагаемом вмешательстве России в референдум о Brexit- СМИ
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Баку выступил народный артист России Олег Погудин
Расширенная сеть LTE Nar теперь доступна в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ