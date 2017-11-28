Строительство Гаджигабульского промышленного квартала начнется в январе 2018 года – глава Минэкономики

Строительство Гаджигабульского промышленного квартала начнется в январе 2018 года, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«Строительство Гаджигабульского промышленного квартала стартует в январе следующего года»,- сказал Ш.Мустафаев.

Планируется, что в квартале будут функционировать специализированные предприятия в сфере машиностроения, специального вагоностроения, производства автомобилей и композитных металлов.

Рынок сбыта производимой продукции – страны СНГ, Африки и Ближний Восток.

Президент Ильхам Алиев принял участие во вторник в закладке фундамента Сабирабадского промышленного квартала, площадь которого составит 20 га.

В этом квартале будут работать предприятия по заготовке шерсти, очистки хлопка, производства деревянных, пластиковых изделий и строительных материалов, обработке сельхозпродукции. На территории квартала также будет функционировать логистический центр.

Ф.Исазаде