Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0239 RUR   0.0291 GBR   2.267 TRY   0.435

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.11 Brent   63.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 30 Ноя 12° 1 Дек 10°

СНГ 28.11.2017 19:45

В Киеве ожидают, что Минфин США к концу января подготовит расширенный санкционный список против РФ

Качественно новый санкционный список против РФ будет подготовлен министерством финансов США в конце января, и станет весомым рычагом давления на Россию, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Этот закон (о дополнительных санкциях против РФ, КНДР и Ирана - ИФ) очень важен, поскольку он расширяет не только список, а саму логику (применения) санкций. В конце января должен быть подготовлен министерством финансов США при помощи всех американских институций соответствующий список", - сказал П.Климкин журналистам во вторник в Киеве.

По его словам, формирование списка должно быть весомым инструментом давления на Россию как со стороны США, так со стороны Украины и ЕС. "Этот список будет весомым рычагом давления на Россию", - выразил убеждение глава украинского внешнеполитического ведомства.

В начале августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, предполагающий возможность введения санкций в отношении любых компаний мира, помогающих России строить экспортные трубопроводы, отдельно упомянув намерение противодействовать проекту "Северный поток 2". В конце октября официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ведомство передало в Конгресс список связанных с РФ частных лиц и организаций, сотрудничество с которыми может обернуться санкциями.

"Госсекретарь (Рекс) Тиллерсон разрешил Госдепу подготовить рекомендации, в которых указываются люди и организации, которые либо действуют в интересах российского оборонного сектора или разведки, либо связаны с ними", - сказала Х.Нойерт.

Спустя некоторое время Госдепартамент США опубликовал список из более 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми может грозить санкциями юридическим и физическим лицам. В опубликованный перечень входят "Калашников", "Ижмаш", "Туполев", "Алмаз-Антей", "Рособоронэкспорт", "Ростех", "Сухой", "Адмиралтейские верфи", "Ижевский механический завод", "Оборонпром", "Уралвагонзвавод", "Вертолеты России" и другие компании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Трамп и Путин обсудили международное давление на КНДР и пути обеспечения прочного мира на Украине - Белый дом В Белом доме хотят предложить Трампу выделить около $50 млн на покупку Украиной вооружений - СМИ Поставки летального оружия США на Украину могут вовлечь Америку в военный конфликт в Донбассе - Пушков Порошенко находится с рабочим визитом в США Порошенко намерен обсудить с Трампом ситуацию в Донбассе - глава МИД Украины Порошенко надеется, что США увеличат ассигнования на предоставление Украине оборонительного вооружения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]