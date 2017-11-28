В Киеве ожидают, что Минфин США к концу января подготовит расширенный санкционный список против РФ

Качественно новый санкционный список против РФ будет подготовлен министерством финансов США в конце января, и станет весомым рычагом давления на Россию, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Этот закон (о дополнительных санкциях против РФ, КНДР и Ирана - ИФ) очень важен, поскольку он расширяет не только список, а саму логику (применения) санкций. В конце января должен быть подготовлен министерством финансов США при помощи всех американских институций соответствующий список", - сказал П.Климкин журналистам во вторник в Киеве.
По его словам, формирование списка должно быть весомым инструментом давления на Россию как со стороны США, так со стороны Украины и ЕС. "Этот список будет весомым рычагом давления на Россию", - выразил убеждение глава украинского внешнеполитического ведомства.
В начале августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, предполагающий возможность введения санкций в отношении любых компаний мира, помогающих России строить экспортные трубопроводы, отдельно упомянув намерение противодействовать проекту "Северный поток 2". В конце октября официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ведомство передало в Конгресс список связанных с РФ частных лиц и организаций, сотрудничество с которыми может обернуться санкциями.
"Госсекретарь (Рекс) Тиллерсон разрешил Госдепу подготовить рекомендации, в которых указываются люди и организации, которые либо действуют в интересах российского оборонного сектора или разведки, либо связаны с ними", - сказала Х.Нойерт.
Спустя некоторое время Госдепартамент США опубликовал список из более 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми может грозить санкциями юридическим и физическим лицам. В опубликованный перечень входят "Калашников", "Ижмаш", "Туполев", "Алмаз-Антей", "Рособоронэкспорт", "Ростех", "Сухой", "Адмиралтейские верфи", "Ижевский механический завод", "Оборонпром", "Уралвагонзвавод", "Вертолеты России" и другие компании.
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