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Дальнее зарубежье 28.11.2017 20:14

Facebook и Twitter намерены сотрудничать с Лондоном по делу о предполагаемом вмешательстве России в референдум о Brexit- СМИ

Компании Facebook и Twitter приняли ранее поступившие предложения британских властей оказать содействие в расследовании предполагаемого вмешательства России в прошедший в 2016 году референдум о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), сообщает во вторник британский телеканал "Скай-ньюс".

"В настоящий момент мы ведем расследования этих вопросов, мы намерены в ближайшие недели поделиться (результатами - ИФ) наших изысканий", - сообщил начальник отдела общественных связей компании Twitter в Великобритании Ник Пиклз.

Представитель аналогичного отдела Facebook в Великобритании Саймон Милнер также подтвердил факт сотрудничества с британскими властями.

Ранее эти компании получили соответствующие запросы от избирательной комиссии Великобритании и от комитета британского парламента по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту.

Этот комитет ранее выражал опасения, что аккаунты в социальных сетях, якобы связанные с Россией и пытавшиеся оказывать влияние на процесс президентских выборов в США в 2016 году, также были активны во время референдума о Brexit.

"Скай-ньюс" отмечает, что эксперты выявили 419 аккаунтов, которые проявляли активность как во время выборов президента США, так и во время дебатов вокруг референдума в Великобритании. Однако британская сторона не предоставила доказательств связи этих аккаунтов с Россией, отмечает телеканал.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, BREXIT, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]