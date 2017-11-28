Facebook и Twitter намерены сотрудничать с Лондоном по делу о предполагаемом вмешательстве России в референдум о Brexit- СМИ

Компании Facebook и Twitter приняли ранее поступившие предложения британских властей оказать содействие в расследовании предполагаемого вмешательства России в прошедший в 2016 году референдум о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), сообщает во вторник британский телеканал "Скай-ньюс".

"В настоящий момент мы ведем расследования этих вопросов, мы намерены в ближайшие недели поделиться (результатами - ИФ) наших изысканий", - сообщил начальник отдела общественных связей компании Twitter в Великобритании Ник Пиклз.

Представитель аналогичного отдела Facebook в Великобритании Саймон Милнер также подтвердил факт сотрудничества с британскими властями.

Ранее эти компании получили соответствующие запросы от избирательной комиссии Великобритании и от комитета британского парламента по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту.

Этот комитет ранее выражал опасения, что аккаунты в социальных сетях, якобы связанные с Россией и пытавшиеся оказывать влияние на процесс президентских выборов в США в 2016 году, также были активны во время референдума о Brexit.

"Скай-ньюс" отмечает, что эксперты выявили 419 аккаунтов, которые проявляли активность как во время выборов президента США, так и во время дебатов вокруг референдума в Великобритании. Однако британская сторона не предоставила доказательств связи этих аккаунтов с Россией, отмечает телеканал.