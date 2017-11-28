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Дальнее зарубежье 28.11.2017 21:00

В Индонезии на острове Ява 11 человек погибли из-за наводнения и оползня - СМИ

Одиннадцать человек стали жертвами наводнения и оползней в индонезийском округе Пачитан на востоке острова Ява, сообщает во вторник "Джакарта пост".

Девять человек погибли из-за оползней, двое - в результате наводнений, вызванных ливневыми дождями.

По словам представителя индонезийского Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, из-за наводнений 4 тыс. людей были вынуждены покинуть свои дома.

Экстремальные погодные условия сохранятся на Яве и на Бали, отметил представитель агентства, призвав население готовиться к наводнениям, оползням и торнадо.

В то же время, на острове Бали продолжается извержение вулкана Агунг. В результате, власти острова призвали к эвакуации 100 тыс. человек, проживающих в радиусе 10 км от кратера вулкана.

Международный аэропорт Бали закрыт вторые сутки из-за образовавшегося над ним слоя пепла.

Министерство туризма Индонезии заявило, что, туристы, желающие покинуть остров Бали и продолжить свое путешествие, могут сделать это на специально организованных автобусах и паромах до ближайших населенных пунктов на островах Ломбок и Ява.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЯВА, НАВОДНЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]