В Баку прошло первое заседание азербайджано-хорватской межправкомиссии

Итоговый протокол первого заседания азербайджано-хорватской межправительственной комиссии подписан во вторник в Баку, сообщили «Интерфакс-Азербайджан»в министерстве налогов Азербайджана.

В ходе заседания сопредседатели министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов и заместитель премьер-министра Хорватии Мартина Далич обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества.

Ф.Мамедов сообщил, что между Азербайджаном и Хорватией подписано 20 документов о взаимном сотрудничестве. По итогам 2016 года товарооборот между двумя странами составил $284,7 тыс, из которых на импорт товаров в Азербайджан пришлось $51.2 тыс, а экспорт в Хорватию достиг $233,5 тыс. По итогам января-сентября 2017 года товарооборот между странами составил $105 тыс.

Министр также дал информацию о создании в Азербайджане новых промышленных парках и выгодных условиях для инвесторов. Касаясь сотрудничества в энергетической сфере, Ф.Мамедов подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в реализации проекта Трансадриатического трубопровода (ТАР) и является одной из стран подписавшей меморандум о взаимопонимании и поддержке трубопровода Ион-Адриатик. «По завершению строительства Южно-Кавказского газопровода, TANAP и TAP появится возможность подключения трубопровода Ион-Адриатик к общей сети, что в свою очередь позволит экспортировать газ в балканские страны»,- сказал Ф.Мамедов.

В свою очередь М. Далич отметила, что Азербайджан и Хорватия имеют хороший потенциал по сотрудничеству в энергетической, промышленной, транспортной, туристической сферах, а также в области ИКТ, образования и спорте.

Б.Рустамбеков