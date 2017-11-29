Южная Корея провела ракетные пуск в ответ КНДР

Военные Южной Кореи провели ракетные учения на море, в воздухе и на суше в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи (JCS).
По данным JCS, сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы провели 20-минутные объединенные учения "через несколько минут после запуска КНДР баллистической ракеты".
"Ренхап" также сообщает, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созывает экстренное заседания Совета национальной безопасности в связи с пуском КНДР ракеты.
По данным Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, северокорейская баллистическая ракета пролетела около 960 км, достигнув максимальной высоты 4,5 тыс. км.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 130 раз - Минобороны Азербайджана
Урегулирование конфликта в Карабахе должно быть основано на исторической правде и справедливости – президент Алиев
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Сабирабадском районе
SOCAR рассчитывает к июню 2018г ввести в строй завод по выпуску полипропилена в Сумгайыте
В Азербайджане зарегистрирована Neftchala Fish Factory с капиталом в 310 тыс. манатов
Акционеры Kapital Menecment в декабре планируют сформировать новый состав Наблюдательного совета
В 2018 году региональные центральные больницы откроются в шести районах Азербайджана – президент Алиев
Christie`s продала розовый бриллиант в Гонконге за $32 млн
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
Президент Алиев открыл Музей флага в центральном регионе Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Агджабединском районе
Президент Азербайджана принял участие в открытии Музея флага в Агджабединском районе
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Баку выступил народный артист России Олег Погудин
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ