Южная Корея провела ракетные пуск в ответ КНДР

Военные Южной Кореи провели ракетные учения на море, в воздухе и на суше в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи (JCS).

По данным JCS, сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы провели 20-минутные объединенные учения "через несколько минут после запуска КНДР баллистической ракеты".

"Ренхап" также сообщает, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созывает экстренное заседания Совета национальной безопасности в связи с пуском КНДР ракеты.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, северокорейская баллистическая ракета пролетела около 960 км, достигнув максимальной высоты 4,5 тыс. км.