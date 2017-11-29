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Дальнее зарубежье 29.11.2017 08:58

Южная Корея провела ракетные пуск в ответ КНДР

Военные Южной Кореи провели ракетные учения на море, в воздухе и на суше в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи (JCS).

По данным JCS, сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы провели 20-минутные объединенные учения "через несколько минут после запуска КНДР баллистической ракеты".

"Ренхап" также сообщает, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созывает экстренное заседания Совета национальной безопасности в связи с пуском КНДР ракеты.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, северокорейская баллистическая ракета пролетела около 960 км, достигнув максимальной высоты 4,5 тыс. км.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]