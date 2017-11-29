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Дальнее зарубежье 29.11.2017 09:10

Трамп о ракетном пуске КНДР: США справятся с ситуацией, подход к проблеме не поменялся

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США примут меры в связи в новым пуском КНДР баллистической ракеты; какие это будут меры, он не уточнил.

"Некоторое время назад Северная Корея осуществила пуск ракеты. Я скажу только, что мы позаботимся об этом", - сказал он журналистам

Президент США добавил, что "что это ситуация, с которой США справятся".

На вопрос журналиста, поменяется ли подход США к КНДР после нового пуска, Д.Трамп ответил: "Ничего не поменяется. У нас очень серьезный подход. Мы серьезно относится к этому".

В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал северокорейские испытания "угрозой всему миру, миру в регионе и, конечно, США".

"КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая пролетела выше, чем предыдущие", - отметил он, добавив, что Северная Корея "продолжает создавать баллистические ракеты, которые фактически могут угрожать всему миру".

Ранее в США заявили, что Пентагон зафиксировал пуск и отследил полет баллистической ракеты, запущенной с территории КНДР.

Как сообщил во вторник представитель американского оборонного ведомства полковник Роберт Мэннинг, "первоначальные оценки указывают на то, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете, запущенной с полигона Сайни; она пролетела примерно тысячу километров, прежде чем упасть в Японском море, в исключительной экономической зоне Японии".

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]