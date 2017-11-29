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29.11.2017 09:04

ПРЕСС-РЕЛИЗ

15 декабря в РДТ им.С.Вургуна состоится премьера спектакля Эмина Мирабдуллаева по пьесе Натика Расулзаде «Меме». В заглавной роли – засл. артистка Азербайджана Мелек Абасзаде. Кроме неё в эксцентричной комедии заняты – инфернальный Максуд Мамедов, остро характерная Медина Муллаева, неожиданно гротесковый Мурад Мамедов, утонченная Балла Сафина-Климашева, любимица бакинской публики нар.арт. Людмила Духовная и многие другие. Вас ждёт невероятная история разнообразных приключений героев, которые не дадут вам скучать на протяжении всего действия . Вам будет о чем вспомнить и потом, когда вы покинете зрительный зал. Начало спектакля в 19ч. Билеты продаются в Централизованных кассах города.

Вниманию учителей школ, детей и родителей! РДТ им.С.Вургуна покажет для детей младшего и среднего школьного возраста спектакль - сказку по мотивам европейских и русских народных сказок «Три поросёнка, Красная Шапочка и серые волки». Новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки начнутся 30 декабря 2017г. и будут идти до 3 января 2018г. Начало представлений 30 декабря, 2 и 3 января в 12 и 15 часов, 31 декабря – в 12 часов, 1 января – в 15 часов. Билеты продаются!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]