Пресс-релиз

15 декабря в РДТ им.С.Вургуна состоится премьера спектакля Эмина Мирабдуллаева по пьесе Натика Расулзаде «Меме». В заглавной роли – засл. артистка Азербайджана Мелек Абасзаде. Кроме неё в эксцентричной комедии заняты – инфернальный Максуд Мамедов, остро характерная Медина Муллаева, неожиданно гротесковый Мурад Мамедов, утонченная Балла Сафина-Климашева, любимица бакинской публики нар.арт. Людмила Духовная и многие другие. Вас ждёт невероятная история разнообразных приключений героев, которые не дадут вам скучать на протяжении всего действия . Вам будет о чем вспомнить и потом, когда вы покинете зрительный зал. Начало спектакля в 19ч. Билеты продаются в Централизованных кассах города.
Вниманию учителей школ, детей и родителей! РДТ им.С.Вургуна покажет для детей младшего и среднего школьного возраста спектакль - сказку по мотивам европейских и русских народных сказок «Три поросёнка, Красная Шапочка и серые волки». Новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки начнутся 30 декабря 2017г. и будут идти до 3 января 2018г. Начало представлений 30 декабря, 2 и 3 января в 12 и 15 часов, 31 декабря – в 12 часов, 1 января – в 15 часов. Билеты продаются!
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