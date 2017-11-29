Европейский и Африканский союзы должны совместно решать проблему миграции в духе уважения человеческого достоинства - Могерини

Пятый саммит Африканского и Европейского союзов, открывающийся в среду в Кот д`Ивуаре, посвящен партнерству и политическому и экономическому сотрудничеству, но он не может обойти своим вниманием проблему миграции, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Мы не можем закрыть глаза на нашу общую ответственность защищать и спасать жизни, а также открывать законные каналы для миграции и передвижения, предлагать экономические альтернативы молодежи в Африке", - сказала Ф.Могерини накануне саммита в своем выступлении на министерской встрече стран Африканского и Европейского союзов в Абиджане.
Прежде всего, по ее мнению, внимание должно быть уделено разрушению криминальных сетей, зарабатывающих деньги, в том числе на порабощении мигрантов.
Она считает, что у двух союзов есть возможность "объединиться и решить эту проблему раз и навсегда, в духе партнерства и сотрудничества и уважения человеческого достоинства и международных норм".
"Это то, что мы, Европейский союз, делаем вместе с нашими ливийскими друзьями, но больше всего с агентствами ООН, которые работают сейчас в Ливии благодаря поддержке Европейского союза: с Международной организацией по миграции и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев. Мы рассчитываем на африканских друзей, братьев и сестер, что они присоединятся к нам, к системе ООН для спасения жизней наших братьев и сестер, которые не заслужили того, чтобы пребывать в бесчеловечных условиях", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам.
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