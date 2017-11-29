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СНГ 29.11.2017 09:41

Госдеп США призывает российские власти не применять закон о СМИ-иноагентах

Госдепартамент США назвал российский закон о СМИ- иностранных агентах угрозой свободе слова в РФ.

"Соединенные Штаты призывают российские власти не использовать это законодательство для ограничения работы СМИ и свободы слова", - говорится в сообщении Госдепа, распространенном в среду.

"Новое российское законодательство, позволяющее министерству юстиции называть СМИ "иностранными агентами" и контролировать или блокировать определенную интернет-деятельность, представляет еще одну угрозу свободным СМИ в России", - заявили в Госдепе.

В заявлении также говорится, что свобода слова - "универсальное обязательство по соблюдению прав человека, которое Россия обязалась выполнять", даже если речь идет о СМИ, "которые правительство может найти неудобными".

"Попытка российского правительства оправдать новое законодательство, ориентированное на СМИ, как ответ на требования прозрачности согласно Акту о регистрации иностранных агентов (FARA) от 1938 года (действующему в США - ИФ) является неискренней и неуместной", - отмечается в заявлении.

"FARA не контролирует содержание распространяемой информации, не ограничивает публикацию информационных или информационно-пропагандистских материалов и не ограничивает возможность организации работать", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

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Тэги: США, ГОСДЕП, РОССИЯ, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]