Госдеп США призывает российские власти не применять закон о СМИ-иноагентах

Госдепартамент США назвал российский закон о СМИ- иностранных агентах угрозой свободе слова в РФ.

"Соединенные Штаты призывают российские власти не использовать это законодательство для ограничения работы СМИ и свободы слова", - говорится в сообщении Госдепа, распространенном в среду.

"Новое российское законодательство, позволяющее министерству юстиции называть СМИ "иностранными агентами" и контролировать или блокировать определенную интернет-деятельность, представляет еще одну угрозу свободным СМИ в России", - заявили в Госдепе.

В заявлении также говорится, что свобода слова - "универсальное обязательство по соблюдению прав человека, которое Россия обязалась выполнять", даже если речь идет о СМИ, "которые правительство может найти неудобными".

"Попытка российского правительства оправдать новое законодательство, ориентированное на СМИ, как ответ на требования прозрачности согласно Акту о регистрации иностранных агентов (FARA) от 1938 года (действующему в США - ИФ) является неискренней и неуместной", - отмечается в заявлении.

"FARA не контролирует содержание распространяемой информации, не ограничивает публикацию информационных или информационно-пропагандистских материалов и не ограничивает возможность организации работать", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.