Баку и Бухарест в январе 2018 года проведут заседание МПК по торгово-экономическому сотрудничеству

Очередное заседание азербайджано-румынской совместной комиссии по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству состоится в январе 2018 года, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Заседание совместной межправительственной комиссии пройдет в январе 2018 года", - сказал Х.Халафов.

По его словам, заседание придаст импульс дальнейшему развитию отношений в экономической сфере и поможет определить новые задачи для сотрудничества.

В последний раз заседание комиссии проводилось в июле 2009 года в Баку. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экономики Шахин Мустафаев.

А.Азизов