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Бизнес и законодательство 29.11.2017 09:14

Баку и Бухарест в январе 2018 года проведут заседание МПК по торгово-экономическому сотрудничеству

Очередное заседание азербайджано-румынской совместной комиссии по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству состоится в январе 2018 года, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Заседание совместной межправительственной комиссии пройдет в январе 2018 года", - сказал Х.Халафов.

По его словам, заседание придаст импульс дальнейшему развитию отношений в экономической сфере и поможет определить новые задачи для сотрудничества.

В последний раз заседание комиссии проводилось в июле 2009 года в Баку. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экономики Шахин Мустафаев.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РУМЫНИЯ, МПК, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]