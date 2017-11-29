Bakı Olimpiya Stadionu снизил уставный капитал до 1 тыс. манатов

ООО "Bakı Olimpiya Stadionu" снизило уставный капитал до 1 тыс. манатов.

Согласно объявлению компании, опубликованному в приложении газеты "Vergilar", уставный капитал снижен с 2 млн 441 тыс. манатов до 1 тыс. манатов.

Причины снижения уставного капитала компания не указывает.

А.Азизов