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Финансы 29.11.2017 09:19

Bakı Olimpiya Stadionu снизил уставный капитал до 1 тыс. манатов

ООО "Bakı Olimpiya Stadionu" снизило уставный капитал до 1 тыс. манатов.

Согласно объявлению компании, опубликованному в приложении газеты "Vergilar", уставный капитал снижен с 2 млн 441 тыс. манатов до 1 тыс. манатов.

Причины снижения уставного капитала компания не указывает.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СТАДИОН, КАПИТАЛ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]