Американские эксперты подтверждают, что новая ракета КНДР может достичь США

Эксперты американского Союза обеспокоенных ученых считают соответствующим действительности заявление Пхеньяна о том, что новая межконтинентальная ракета, пуск которой был осуществлен накануне, способна поражать цели на всей территории США.

Они проанализировали приведенные данные о дальности и высоте полета ракеты и распространили заявление, в котором, в частности, говорится: "Если эти цифры верны (...), то дальность полета этой ракеты может превышать 13 тыс. км".

"Такая ракета обладает вполне достаточной дальностью, чтобы достичь Вашингтона, и фактически, любой точки на континентальной территории США", - отмечают эксперты Союза.

По данным южнокорейских военных, ракета пролетела 960 км, достигнув высоты в 4,5 тыс. км.

Как сообщалось, КНДР завила, что запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая, по утверждению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), способна достичь любого района на территории Соединенных Штатов.

В заявлении ЦТАК, подчеркивается, что разработка и совершенствование Северной Кореей ракетно-ядерного оружия преследует цели противостояния "политике ядерного шантажа и ядерной угрозе со стороны Соединенных Штатов".