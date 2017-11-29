Американские эксперты подтверждают, что новая ракета КНДР может достичь США

Эксперты американского Союза обеспокоенных ученых считают соответствующим действительности заявление Пхеньяна о том, что новая межконтинентальная ракета, пуск которой был осуществлен накануне, способна поражать цели на всей территории США.
Они проанализировали приведенные данные о дальности и высоте полета ракеты и распространили заявление, в котором, в частности, говорится: "Если эти цифры верны (...), то дальность полета этой ракеты может превышать 13 тыс. км".
"Такая ракета обладает вполне достаточной дальностью, чтобы достичь Вашингтона, и фактически, любой точки на континентальной территории США", - отмечают эксперты Союза.
По данным южнокорейских военных, ракета пролетела 960 км, достигнув высоты в 4,5 тыс. км.
Как сообщалось, КНДР завила, что запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая, по утверждению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), способна достичь любого района на территории Соединенных Штатов.
В заявлении ЦТАК, подчеркивается, что разработка и совершенствование Северной Кореей ракетно-ядерного оружия преследует цели противостояния "политике ядерного шантажа и ядерной угрозе со стороны Соединенных Штатов".
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