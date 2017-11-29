Совбез ООН на экстренном заседании в среду обсудит ракетный пуск КНДР

Совет Безопасности ООН проведет в среду, 29 ноября, экстренное заседание в связи новым пуском КНДР баллистической ракеты, сообщает постпредство США при Всемирной организации.

"Постпред (США при ООН Никки) Хейли и ее коллеги из Японии и Республики Корея запросили проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в открытом формате в ответ на последнее испытание КНДР межконтинентальной баллистической ракеты", - говорится в сообщении американской дипмиссии.

Там уточняется, что заседание запланировано на среду, 29 ноября, ориентировочно на 16:30 по местному времени (30 ноября в 01:30 ).

Как рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник в штаб-квартире ООН, речь идет не созыве срочных консультаций, а "о переносе планового рассмотрения доклада санкционного комитета СБ ООН по КНДР в открытый формат с добавлением назначенного докладчика из секретариата Всемирной организации".

Брифинг председателя санкционного комитета Совбеза ООН по Северной Корее традиционно проводится раз в три месяца в закрытом формате. Изначально очередные консультации по работе комитета были запланированы на 29 ноября, на вторую половину дня.

В свою очередь агентство Ассошиэйтед пресс отмечает, что "США и Япония, вероятно, будут добиваться еще более жестких мер" в отношении КНДР.