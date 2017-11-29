Манат укрепился к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 ноября сохранил на уровне 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 29 ноября ЦБА установил 2,0147 манат/1EUR (28 ноября - 2,0239 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 ноября сохранил на уровне 0,0291 манат/1RUB
А.Азизов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 130 раз - Минобороны Азербайджана
Урегулирование конфликта в Карабахе должно быть основано на исторической правде и справедливости – президент Алиев
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Сабирабадском районе
В 2018 году региональные центральные больницы откроются в шести районах Азербайджана – президент Алиев
Christie`s продала розовый бриллиант в Гонконге за $32 млн
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
Президент Алиев открыл Музей флага в центральном регионе Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Агджабединском районе
Президент Азербайджана принял участие в открытии Музея флага в Агджабединском районе
Международная встреча глав МИД ряда стран по КНДР пройдет после Рождества - СМИ
Президент Узбекистана назначил трех вице-премьеров
Госдеп США призывает российские власти не применять закон о СМИ-иноагентах
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Баку выступил народный артист России Олег Погудин
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ