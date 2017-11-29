Манат укрепился к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 ноября сохранил на уровне 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 29 ноября ЦБА установил 2,0147 манат/1EUR (28 ноября - 2,0239 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 ноября сохранил на уровне 0,0291 манат/1RUB

А.Азизов