Цены на нефть продолжают снижаться, Brent - ниже $63,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду на данных о неожиданном повышении товарных запасов топлива в США, сообщает MarketWatch.
При этом ключевым событием этой недели для рынка станет встреча представителей крупнейших нефтедобывающих государств, включая Россию, в Вене в четверг. На встрече будет обсуждаться вопрос продления сделки по сокращению нефтедобычи.
Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 подешевели на $0,44 (0,69%) - до $63,17 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена уменьшилась на $0,23 (0,36%) и составляла $63,61 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь утром в среду снизились на $0,31 (0,53%) - до $57,68 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $0,12 (0,21%) и составила на закрытие $57,99 за баррель.
Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что объем запасов нефти в США на прошлой неделе увеличился на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 2,7 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Официальные данные министерство энергетики США опубликует в среду в 19:30.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют уменьшение резервов нефти на 3 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов всего на 160 тыс. баррелей.
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