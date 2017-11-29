В 2018 году региональные центральные больницы откроются в шести районах Азербайджана – президент Алиев

Шесть новых районных центральных больниц откроется в регионах Азербайджана в 2018 году, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Считаю, что в 2019 году не останется ни одного города, в котором не было бы современных медицинских учреждений. В следующем году откроются шесть новых районных центральных больниц», - сказал И.Алиев на церемонии открытия Сабирабадской районной центральной больницы.

По его словам, сдача больниц в эксплуатацию продолжится и в 2019 году. «Таким образом, в каждом городе Азербайджана будут оказываться самые современные медицинские услуги», - отметил президент.

Р.Бабаев