В 2018 году региональные центральные больницы откроются в шести районах Азербайджана – президент Алиев

Шесть новых районных центральных больниц откроется в регионах Азербайджана в 2018 году, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Считаю, что в 2019 году не останется ни одного города, в котором не было бы современных медицинских учреждений. В следующем году откроются шесть новых районных центральных больниц», - сказал И.Алиев на церемонии открытия Сабирабадской районной центральной больницы.
По его словам, сдача больниц в эксплуатацию продолжится и в 2019 году. «Таким образом, в каждом городе Азербайджана будут оказываться самые современные медицинские услуги», - отметил президент.
Р.Бабаев
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