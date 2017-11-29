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Здравоохранение 29.11.2017 09:38

В 2018 году региональные центральные больницы откроются в шести районах Азербайджана – президент Алиев

Шесть новых районных центральных больниц откроется в регионах Азербайджана в 2018 году, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Считаю, что в 2019 году не останется ни одного города, в котором не было бы современных медицинских учреждений. В следующем году откроются шесть новых районных центральных больниц», - сказал И.Алиев на церемонии открытия Сабирабадской районной центральной больницы.

По его словам, сдача больниц в эксплуатацию продолжится и в 2019 году. «Таким образом, в каждом городе Азербайджана будут оказываться самые современные медицинские услуги», - отметил президент.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, БОЛЬНИЦЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]