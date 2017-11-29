Президент Узбекистана назначил трех вице-премьеров

В связи с изменением структуры кабинета министров в правительстве Узбекистана проведены новые кадровые назначения, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.
По ее информации, указом президента Шавката Мирзиеева заместителем премьера - министром финансов назначен Джамшид Кучкаров. Он будет заведовать вопросами макроэкономического анализа и прогнозирования, реформирования финансовой и банковской систем, развития частного предпринимательства и малого бизнеса.
Ранее Д.Кучкаров работал в должности вице-премьера, был заместителем министра финансов.
Работавший до него министром финансов Батир Ходжаев указом главы государства назначен министром экономики. Работавшая до него главой этого ведомства Галина Саидова переведена на должность заместителя государственного советника президента по координации социально-экономической политики.
Заместителем премьера - руководителем комплекса по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, туризма назначен Сухроб Холмуродов. Ранее он возглавлял Национальный банк Узбекистана.
Еще одним вице-премьером - руководителем комплекса по вопросам образования, здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта назначен Кахрамон Акмалов. До этого он работал в должности заместителя председателя Счетной палаты республики.
Как сообщалось, Ш.Мирзиеев накануне подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Кабинета Министров". Согласно документу, введена должность заместителя премьера - министра финансов, а также двух новых заместителей главы правительства.
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