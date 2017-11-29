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Бизнес и законодательство 29.11.2017 10:03

В Азербайджане зарегистрирована Neftchala Fish Factory с капиталом в 310 тыс. манатов

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ООО "Neftchala Fish Factory", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

Уставный капитал компании равен 310 тыс. манатов. Официальным представителем является Сярдарлы Нариман.

Кроме этого, Минналогов зарегистрировало компанию "Company Pioneers Day Caspian" с уставным капиталом в 310 тыс. манатов. Официальным представителем компании является гражданин Ирана Зейналы Тарги Мохаммедреза.

Обе компании прошли регистрацию в Минналогов 8 августа 2017 года.

А.Азизов

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Тэги: КОМПАНИИ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]