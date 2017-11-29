В Азербайджане зарегистрирована Neftchala Fish Factory с капиталом в 310 тыс. манатов

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ООО "Neftchala Fish Factory", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.
Уставный капитал компании равен 310 тыс. манатов. Официальным представителем является Сярдарлы Нариман.
Кроме этого, Минналогов зарегистрировало компанию "Company Pioneers Day Caspian" с уставным капиталом в 310 тыс. манатов. Официальным представителем компании является гражданин Ирана Зейналы Тарги Мохаммедреза.
Обе компании прошли регистрацию в Минналогов 8 августа 2017 года.
А.Азизов
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