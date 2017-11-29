SOCAR рассчитывает к июню 2018г ввести в строй завод по выпуску полипропилена в Сумгайыте

Ввод в эксплуатацию нового завода по производству полипропилена в Сумгайыте запланирован на май 2018 года, заявил заместитель генерального директора компании SOCAR GPC Фуад Ахмедов.

"В настоящее время в рамках проекта строительства в Сумгайыте завода по производству полипропилена выполнено 94,8% всех работ. Уже начались тестовые работы по определенным установкам и частичные пуско-наладочные операции. Ввод завода в эксплуатацию планируется во II-ом квартале 2018 года, ориентировочно в мае",- отметил Ф.Ахмедов в среду, выступая на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии".

По его словам, работы в рамках проекта строительства завода по выпуску полиэтилена высокой плотности выполнены на 81,4%. Производство и поставка оборудования на место строительства выполнена на 62,3%. "Ввод завода в эксплуатацию запланирован в III-ем квартале 2018 года, к октябрю. Реализация обоих проектов осуществляется в рамках бюджета. Предполагается, что на местные рынки будет поставляться 25% произведенной продукции, остальное будет направляться на экспорт в Турцию, Европу и страны СНГ", - отметил он.

Как сообщалось, мощность завода по производству полипропилена составит 180 тыс. тонн в год, завода по производству полиэтилена высокой плотности -120 тыс. тонн.

Н.Аббасова