SOCAR рассчитывает к июню 2018г ввести в строй завод по выпуску полипропилена в Сумгайыте

Ввод в эксплуатацию нового завода по производству полипропилена в Сумгайыте запланирован на май 2018 года, заявил заместитель генерального директора компании SOCAR GPC Фуад Ахмедов.
"В настоящее время в рамках проекта строительства в Сумгайыте завода по производству полипропилена выполнено 94,8% всех работ. Уже начались тестовые работы по определенным установкам и частичные пуско-наладочные операции. Ввод завода в эксплуатацию планируется во II-ом квартале 2018 года, ориентировочно в мае",- отметил Ф.Ахмедов в среду, выступая на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии".
По его словам, работы в рамках проекта строительства завода по выпуску полиэтилена высокой плотности выполнены на 81,4%. Производство и поставка оборудования на место строительства выполнена на 62,3%. "Ввод завода в эксплуатацию запланирован в III-ем квартале 2018 года, к октябрю. Реализация обоих проектов осуществляется в рамках бюджета. Предполагается, что на местные рынки будет поставляться 25% произведенной продукции, остальное будет направляться на экспорт в Турцию, Европу и страны СНГ", - отметил он.
Как сообщалось, мощность завода по производству полипропилена составит 180 тыс. тонн в год, завода по производству полиэтилена высокой плотности -120 тыс. тонн.
Н.Аббасова
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 130 раз - Минобороны Азербайджана
Урегулирование конфликта в Карабахе должно быть основано на исторической правде и справедливости – президент Алиев
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Сабирабадском районе
В 2018 году региональные центральные больницы откроются в шести районах Азербайджана – президент Алиев
Christie`s продала розовый бриллиант в Гонконге за $32 млн
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
Президент Алиев открыл Музей флага в центральном регионе Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Агджабединском районе
Президент Азербайджана принял участие в открытии Музея флага в Агджабединском районе
Международная встреча глав МИД ряда стран по КНДР пройдет после Рождества - СМИ
Президент Узбекистана назначил трех вице-премьеров
Госдеп США призывает российские власти не применять закон о СМИ-иноагентах
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Баку выступил народный артист России Олег Погудин
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ