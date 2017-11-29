Совет коллективной безопасности ОДКБ обсудит в четверг в Минске международные и региональные проблемы - Кремль

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Минск с рабочим визитом для участия в очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает в среду пресс-служба Кремля.

"Имеется в виду обсудить ключевые вопросы взаимодействия в рамках Организации, актуальные международные и региональные проблемы, а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности ОДКБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет подписан ряд документов, в том числе Декларация в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием ОДКБ.