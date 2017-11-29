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СНГ 29.11.2017 14:03

Совет коллективной безопасности ОДКБ обсудит в четверг в Минске международные и региональные проблемы - Кремль

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Минск с рабочим визитом для участия в очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает в среду пресс-служба Кремля.

"Имеется в виду обсудить ключевые вопросы взаимодействия в рамках Организации, актуальные международные и региональные проблемы, а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности ОДКБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет подписан ряд документов, в том числе Декларация в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием ОДКБ.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]