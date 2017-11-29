Россия продолжит содействовать восстановлению палестинского единства - Путин

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление палестинскому лидеру Махмуду Аббасу по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом, в котором приветствовал приверженность М.Аббаса политико-дипломатическому решению палестинской проблемы.
"В условиях сохраняющейся напряженности на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа, а также с учетом роста террористической угрозы в регионе, особое значение приобретает ваша неизменная приверженность политико-дипломатическому решению палестинской проблемы и ваш курс на преодоление межпалестинского раскола. Со своей стороны продолжим оказывать содействию усилиям по восстановлению палестинского национального единства", - говорится в приветствии В.Путина.
В.Путин также заверяет, что Россия "готова и далее развивать экономические связи с Палестиной, а также активно участвовать в решении актуальных социальных проблем, с которыми сталкивается ее население".
Он подчеркивает, что Россия в качестве постоянного члена СБ ООН и участника "ближневосточного квартета" международных посредников занимает принципиальную позицию в поддержку реализации законного права палестинцев на самоопределение.
"Выступает за достижение всеобъемлющего и справедливого урегулирования на Ближнем Востоке на прочной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции СБ ООН и Арабскую мирную инициативу. Результатом такого регулирования должно стать прекращение начавшейся в 1967 году израильской оккупации арабских земель и создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в поздравлении.
Президент РФ пожелал М.Аббасу здоровья и успехов, а дружественному палестинскому народу мира и благополучия на родной земле.
Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
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