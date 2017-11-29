Премьер Украины выразил крайнее недовольство деятельностью национального Антимонопольного комитета

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что деятельность Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по блокированию публичных тендеров имеет признаки коррупции и угрожает развитию страны.

"Я хочу сказать, что я крайне обеспокоен - хочу сказать это на всю страну - неэффективностью работы Антимонопольного комитета. Более того, я считаю, что деятельность АМКУ по блокированию публичных тендеров в стране носит признаки коррупционности и несет в себе угрозы развитию страны", - сказал премьер в ходе Международного саммита мэров в среду в Киеве.

В.Гройсман отметил, что АМКУ заблокировал тендеры по закупке сканеров для таможни, что играет на руку коррупционерам.

"Я считаю, что вопрос АМКУ выходит уже на уровень национальной безопасности... Мы готовы сейчас менять законодательство, я убежден, что изменения будут поддержаны президентом", - сказал премьер.