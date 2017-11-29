Канцлер ФРГ намерена увеличить число программ экологически чистого транспорта

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует увеличить количество программ, направленных на создание экологически чистой транспортной системы в Германии.

Задачей нового правительства в 2018 году станет поддержка специального транспортного фонда финансового содействия местным и коммунальным органам управления, заявила она на встрече с представителями местного самоуправления.

Фонд был создан в сентябре в целях улучшения инфраструктуры для электротранспорта и развития общественного транспорта. Еще одна задача фонда - предотвращение запрета на въезд автомобилей с дизельными двигателями во многие города. Из бюджета Германии в фонд должно поступить 750 млн евро, еще 250 млн евро выделят автопроизводители, сообщает Deutsche Welle.

Представители коммун пожаловались на бюрократию, мешающую получить средства из фонда. А.Меркель пообещала ускорить процесс выделения денег до одного дня и сказала, что будущее правительство разработает новые программы.