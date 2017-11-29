Харири останется премьером Ливана, считает президент страны

Премьер Ливана Саад Харири продолжит работать на своем посту, заявил в среду ливанский президент Мишель Аун в интервью итальянской газете "Стампа".
М.Аун, находящийся с визитом в Италии, уверен, что политический кризис в Ливане завершится в течение ближайших дней.
"Мы только что завершили переговоры со всеми политическими силами, внутри и вне правительства. Существует общее соглашение (о дальнейшей работе правительства - ИФ)", - заявил М.Аун.
По его словам, С.Харири "еще будет руководить Ливаном".
Ранее С.Харири вернулся в Бейрут и заявил, что он отложил решение об отставке.
В начале ноября в телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Ливана, что стало неожиданностью для ливанских политиков. Президент Ливана М.Аун заявил, что не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи.
После обращения С.Харири несколько недель не возвращался в Ливан, в минувшие выходные он встретился в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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