Харири останется премьером Ливана, считает президент страны

Премьер Ливана Саад Харири продолжит работать на своем посту, заявил в среду ливанский президент Мишель Аун в интервью итальянской газете "Стампа".

М.Аун, находящийся с визитом в Италии, уверен, что политический кризис в Ливане завершится в течение ближайших дней.

"Мы только что завершили переговоры со всеми политическими силами, внутри и вне правительства. Существует общее соглашение (о дальнейшей работе правительства - ИФ)", - заявил М.Аун.

По его словам, С.Харири "еще будет руководить Ливаном".

Ранее С.Харири вернулся в Бейрут и заявил, что он отложил решение об отставке.

В начале ноября в телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Ливана, что стало неожиданностью для ливанских политиков. Президент Ливана М.Аун заявил, что не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи.

После обращения С.Харири несколько недель не возвращался в Ливан, в минувшие выходные он встретился в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.