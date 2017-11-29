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Дальнее зарубежье 29.11.2017 15:05

Харири останется премьером Ливана, считает президент страны

Премьер Ливана Саад Харири продолжит работать на своем посту, заявил в среду ливанский президент Мишель Аун в интервью итальянской газете "Стампа".

М.Аун, находящийся с визитом в Италии, уверен, что политический кризис в Ливане завершится в течение ближайших дней.

"Мы только что завершили переговоры со всеми политическими силами, внутри и вне правительства. Существует общее соглашение (о дальнейшей работе правительства - ИФ)", - заявил М.Аун.

По его словам, С.Харири "еще будет руководить Ливаном".

Ранее С.Харири вернулся в Бейрут и заявил, что он отложил решение об отставке.

В начале ноября в телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Ливана, что стало неожиданностью для ливанских политиков. Президент Ливана М.Аун заявил, что не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи.

После обращения С.Харири несколько недель не возвращался в Ливан, в минувшие выходные он встретился в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Тэги: ЛИВАН, ПРЕМЬЕР, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]