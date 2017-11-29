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Дальнее зарубежье 29.11.2017 17:15

Япония и Южная Корея потребуют расширения санкций ООН против КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерены обратиться в ООН с просьбой ввести дополнительные санкции в отношении Северной Кореи, сообщает в среду агентство "Ренхап".

В ходе 20-минутного телефонного разговора политики договорились "укреплять сотрудничество двух стран для усиления давления на КНДР и ужесточения санкций, отметив, что они больше не могут допускать угрозы безопасности со стороны КНДР".

"Выражая обеспокоенность заявлениями Северной Кореи о том, что ее ядерная и ракетная программы находятся на завершающих этапах, оба лидера договорились призвать к усилению давления на Северную Корею на встрече Совбеза ООН, запланированной на 30 ноября", - заявил представитель президента Южной Кореи.

Мун Чжэ Ин также заявил, что во время визита в Китай в декабре он планирует попросить председателя КНР Си Цзиньпина занять более активную позицию по КНДР.

В ночь на среду Северная Корея впервые с сентября провела ракетные испытания. КНДР завила, что запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", способную достичь любого района на территории США.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЯПОНИЯ, САНКЦИИ, ООН, КНДР


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