Президент Молдавии решил лично контролировать расследование инцидента с депортацией российских журналистов из Кишинева

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что взял под личный контроль расследование случившегося накануне инцидента по депортации российских журналистов из Кишинева.

На своей странице в facebook в среду он написал, что сообщил об этом на встрече с послом России в Молдавии Фаритом Мухаметшиным.

"Обсудили ряд двусторонних вопросов сотрудничества, а также состояние дел в регионе. Еще раз высказал глубокое сожаление в связи с фактом продолжающихся провокаций в адрес представителей Российской Федерации, которые приезжают в Молдову для участия в различных мероприятиях, в том числе культурных и гуманитарных. Последний случай, как и предыдущие, взят под личный контроль в аппарате президента для разъяснения ситуации и предотвращения подобных инцидентов в будущем", - отметил И.Додон.

Как сообщалось, 28 ноября в кишиневском аэропорту были задержаны, а затем депортированы российские журналисты Алексей Самолетов и Марина Сафронова.

Пограничная полиция объяснила свое решение тем, что "журналисты не указали цели визита в Молдавию".

Это уже не первый случай, когда молдавские власти не пускают в страну российских деятелей культуры, науки, журналистов и общественных деятелей.

В июле запретили въезд в Молдавию большой группе артистов, которые направлялись в Приднестровье для участия в концерте по случаю 25-летия миротворческой операции в Приднестровье.

Тогда же вице-премьер РФ, представитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин был объявлен персона нон грата в Молдавии.

В сентябре был запрещен въезд в Молдавию журналистам еще двух российских изданий, которые намеревались в Кишиневе взять интервью у президента Молдавии Игоря Додона.

Президент Молдавии также в среду написал в Твиттере, что "несмотря на демарши руководства молдавского парламента и правительства в сторону Москвы, попытки абсолютно незаконного запрета участия депутатов других фракций, заседание межпарламентской группы дружбы Республики Молдова и Российской Федерации пройдет 11-13 декабря текущего года".

"Помимо фракции социалистов, в нем примут участие, в том числе, депутаты Народного Собрания Гагаузии и Верховного Совета Приднестровья. Ответный визит российских коллег запланирован на июнь 2018-го года", - подчеркнул И.Додон.

На прошлой неделе Постоянное бюро парламента Молдавии приняло решение не делегировать депутатов для участия в заседании в Москве. Депутаты парламентского большинства мотивировали это тем, что Россия так и не ответила на Ноту правительства Молдавии о том, что ряд молдавских чиновников подвергались задержаниям по прилету в Москву. После этого правительство ввело ограничения на поездки молдавских чиновников в Москву.

Председатель парламента Андриан Канду заявил на заседании Постоянного бюро, что депутаты могут поехать в Москву, но только под свою личную ответственность и за свой счет.

В ответ на это пропрезидентская Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) заявила, что депутаты-социалисты поедут в декабре в Москву вопреки решению Постоянного бюро парламента и за свой счет.