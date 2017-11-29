Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0147 RUR   0.0291 GBR   2.2718 TRY   0.4283

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.11 Brent   63.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 1 Дек 10° 2 Дек 11°

Дальнее зарубежье 29.11.2017 16:03

Президент Египта дал военным три месяца, чтобы обеспечить безопасность на Синае

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси потребовал, чтобы военные за три месяца обеспечили безопасность и стабильность на Синайском полуострове, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Вам поручено обеспечить безопасность и стабилизировать ситуацию на Синае в течение трех месяцев", - сказал египетский президент, обращаясь к главе генштаба страны Мухаммеду Хигази.

"Для этого вы можете использовать все средства, какие потребуются", - отметил глава государства.

На прошлой неделе на севере Синайского полуострова в Египте произошел теракт. В мечети Ар-Рауда в 40 км от города Эль-Ариш, произошел взрыв во время молитвы, после которого нападавшие открыли огонь по людям, выбегающим из мечети. Очевидцы сообщали, что боевики обстреливали "скорые", прибывающие за пострадавшими.

В результате атаки боевиков погибли более 300 человек, еще около 100 человек получили ранения.

После теракта А.ас-Сиси заявил, что атака не останется безнаказанной и Египет продолжит войну против терроризма.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕГИПЕТ, ПРЕЗИДЕНТ, СИНАЙ, БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Президент Египта проведет совещание по безопасности в связи с нападением на мечеть, унесшим жизни десятков человек Президент Египта утверждает, что не будет нарушать конституцию и добиваться третьего президентского срока Президент Египта летит во Францию обсуждать экономическое и военное сотрудничество Алиев выразил президенту Египта соболезнование в связи с многочисленными жертвами железнодорожной катастрофы близ Александрии Алиев выразил соболезнования Ас-Сиси в связи с терактом в Египте Путин: Россия и впредь останется надежным союзником Египта в борьбе с терроризмом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]