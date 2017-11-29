Президент Египта дал военным три месяца, чтобы обеспечить безопасность на Синае

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси потребовал, чтобы военные за три месяца обеспечили безопасность и стабильность на Синайском полуострове, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
"Вам поручено обеспечить безопасность и стабилизировать ситуацию на Синае в течение трех месяцев", - сказал египетский президент, обращаясь к главе генштаба страны Мухаммеду Хигази.
"Для этого вы можете использовать все средства, какие потребуются", - отметил глава государства.
На прошлой неделе на севере Синайского полуострова в Египте произошел теракт. В мечети Ар-Рауда в 40 км от города Эль-Ариш, произошел взрыв во время молитвы, после которого нападавшие открыли огонь по людям, выбегающим из мечети. Очевидцы сообщали, что боевики обстреливали "скорые", прибывающие за пострадавшими.
В результате атаки боевиков погибли более 300 человек, еще около 100 человек получили ранения.
После теракта А.ас-Сиси заявил, что атака не останется безнаказанной и Египет продолжит войну против терроризма.
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