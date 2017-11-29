Президент Египта дал военным три месяца, чтобы обеспечить безопасность на Синае

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси потребовал, чтобы военные за три месяца обеспечили безопасность и стабильность на Синайском полуострове, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Вам поручено обеспечить безопасность и стабилизировать ситуацию на Синае в течение трех месяцев", - сказал египетский президент, обращаясь к главе генштаба страны Мухаммеду Хигази.

"Для этого вы можете использовать все средства, какие потребуются", - отметил глава государства.

На прошлой неделе на севере Синайского полуострова в Египте произошел теракт. В мечети Ар-Рауда в 40 км от города Эль-Ариш, произошел взрыв во время молитвы, после которого нападавшие открыли огонь по людям, выбегающим из мечети. Очевидцы сообщали, что боевики обстреливали "скорые", прибывающие за пострадавшими.

В результате атаки боевиков погибли более 300 человек, еще около 100 человек получили ранения.

После теракта А.ас-Сиси заявил, что атака не останется безнаказанной и Египет продолжит войну против терроризма.