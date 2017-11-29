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Внешняя политика 29.11.2017 14:39

Открытие посольства Коста-Рики в Азербайджане послужит развитию региональных связей – президент Алиев

Открытие посольства Коста-Рики в Баку станет вкладом в расширение двусторонних отношений и развитие региональных связей, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Открытие посольства Коста-Рики в Азербайджане и ее деятельность послужат вкладом, как в расширение двусторонних отношений, так и развитие региональных связей», - подчеркнул И.Алиев на встрече с министром иностранных дел и вероисповедания Коста-Рики Мануэлем Гонсалесом Санса, сообщает сайт главы государства.

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Коста-Рики отметил, что Азербайджан "является основным партнером Сан-Хосе в регионе".

М.Г.Санса подчеркнул, что Коста-Рика заинтересована в региональном сотрудничестве посредством Азербайджана. По его словам, открытие посольства в Баку было продиктовано стратегическими соображениями.

На встрече состоялся обмен мнениями по возможностям расширения сотрудничества в сферах взаимных инвестиций, торговли и АПК.

Официальная церемония открытия посольства Коста-Рики в Азербайджане состоится в среду во второй половине дня.

Р.Бабаев

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Тэги: КОСТА/РИКА, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]