Главный переговорщик ЕС по Brexit назвал слухами договоренность с Великобританией о размере финансовых обязательств Лондона

Координатор ЕС на переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье заявил в среду, что информация в британских СМИ о достигнутом сторонами соглашении по финансовому урегулированию между Лондоном и Брюсселем является слухами.

"Какими бы ни были заявления или слухи, появившиеся в прессе сегодня, мы продолжаем работать по теме финансовых обязательств", - сказал главный переговорщик ЕС на конференции в Берлине.

Как сообщалось со ссылкой на британские СМИ, Великобритания и Европейский союз достигли принципиальной договоренности об объеме финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем в размере 60 млрд евро.

"Двадцать семь стран не могут платить по обязательствам двадцати восьми, это не сложно понять. То есть мы хотим подвести счет", - объяснил М.Барнье.