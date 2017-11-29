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Главный переговорщик ЕС по Brexit назвал слухами договоренность с Великобританией о размере финансовых обязательств Лондона

Координатор ЕС на переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье заявил в среду, что информация в британских СМИ о достигнутом сторонами соглашении по финансовому урегулированию между Лондоном и Брюсселем является слухами.

"Какими бы ни были заявления или слухи, появившиеся в прессе сегодня, мы продолжаем работать по теме финансовых обязательств", - сказал главный переговорщик ЕС на конференции в Берлине.

Как сообщалось со ссылкой на британские СМИ, Великобритания и Европейский союз достигли принципиальной договоренности об объеме финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем в размере 60 млрд евро.

"Двадцать семь стран не могут платить по обязательствам двадцати восьми, это не сложно понять. То есть мы хотим подвести счет", - объяснил М.Барнье.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]