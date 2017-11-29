Главный переговорщик ЕС по Brexit назвал слухами договоренность с Великобританией о размере финансовых обязательств Лондона

Координатор ЕС на переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье заявил в среду, что информация в британских СМИ о достигнутом сторонами соглашении по финансовому урегулированию между Лондоном и Брюсселем является слухами.
"Какими бы ни были заявления или слухи, появившиеся в прессе сегодня, мы продолжаем работать по теме финансовых обязательств", - сказал главный переговорщик ЕС на конференции в Берлине.
Как сообщалось со ссылкой на британские СМИ, Великобритания и Европейский союз достигли принципиальной договоренности об объеме финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем в размере 60 млрд евро.
"Двадцать семь стран не могут платить по обязательствам двадцати восьми, это не сложно понять. То есть мы хотим подвести счет", - объяснил М.Барнье.
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