Фигуранта антикоррупционного расследования в Саудовской Аравии освободили за $1 млрд - СМИ

Саудовский принц Митеб бен Абдалла, один из фигурантов масштабного антикоррупционного расследования, во вторник был освобожден из-под стражи после уплаты властям более $1 млрд, передает CNBC.

Первыми об этом сообщили Thomson Reuters и AFP со ссылкой на близкие к следствию источники, CNBC и "Интерфаксу" не удалось получить независимого подтверждения данных.

64-летний Митеб бен Абдалла является двоюродным братом наследного принца Саудовской Аравии, ранее он считался одним из претендентов на престол.

Как минимум еще три фигуранта из нескольких сотен также достигли соглашения с властями Саудовской Аравии, заплатив внушительные суммы.

По данным Financial Times, в некоторых случаях правительство требует до 70% состояния подозреваемых.

Ранее сообщалось, что созданный недавно в Саудовской Аравии Комитет по борьбе с коррупцией отдал приказ о задержании в стране 11 принцев и 38 бывших и действующих высокопоставленных чиновников, а также о смещении со своих постов влиятельных руководителей национальной гвардии и военно-морского флота.

Всем задержанным были предъявлены обвинения в коррупции, приписках и отмывании денежных средств.

На прошлой неделе наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил в интервью The New York Times, что большая часть подпавших под расследования о коррупции высокопоставленных официальных лиц согласились заплатить в казну порядка $100 млрд для урегулирования претензий.

Наблюдатели считают действия комитета беспрецедентными в современной истории Саудовской Аравии и отмечают, что тем самым Мухаммед бен Салман готовит мягкий переход власти в стране.