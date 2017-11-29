Фигуранта антикоррупционного расследования в Саудовской Аравии освободили за $1 млрд - СМИ

Саудовский принц Митеб бен Абдалла, один из фигурантов масштабного антикоррупционного расследования, во вторник был освобожден из-под стражи после уплаты властям более $1 млрд, передает CNBC.
Первыми об этом сообщили Thomson Reuters и AFP со ссылкой на близкие к следствию источники, CNBC и "Интерфаксу" не удалось получить независимого подтверждения данных.
64-летний Митеб бен Абдалла является двоюродным братом наследного принца Саудовской Аравии, ранее он считался одним из претендентов на престол.
Как минимум еще три фигуранта из нескольких сотен также достигли соглашения с властями Саудовской Аравии, заплатив внушительные суммы.
По данным Financial Times, в некоторых случаях правительство требует до 70% состояния подозреваемых.
Ранее сообщалось, что созданный недавно в Саудовской Аравии Комитет по борьбе с коррупцией отдал приказ о задержании в стране 11 принцев и 38 бывших и действующих высокопоставленных чиновников, а также о смещении со своих постов влиятельных руководителей национальной гвардии и военно-морского флота.
Всем задержанным были предъявлены обвинения в коррупции, приписках и отмывании денежных средств.
На прошлой неделе наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил в интервью The New York Times, что большая часть подпавших под расследования о коррупции высокопоставленных официальных лиц согласились заплатить в казну порядка $100 млрд для урегулирования претензий.
Наблюдатели считают действия комитета беспрецедентными в современной истории Саудовской Аравии и отмечают, что тем самым Мухаммед бен Салман готовит мягкий переход власти в стране.
Открытие посольства Коста-Рики в Азербайджане послужит развитию региональных связей – президент Алиев
Азербайджан заинтересовался покупкой морских беспилотников в РФ - СМИ
Новое соглашение о стратегическом партнерстве Азербайджан-ЕС расширит двусторонние политико-экономические связи – президент Алиев
Министр нефти Катара: обсуждение сделки ОПЕК+ идет в правильном направлении, но говорить о решении рано
Азербайджан в январе-сентябре незначительно увеличил экспорт газа в Турцию
ОПЕК не рассматривает вопрос об изменении квот в рамках соглашения о сокращении добычи
Apple пытается исправить существенную уязвимость в MacOS High Sierra
В 2018 году региональные центральные больницы откроются в шести районах Азербайджана – президент Алиев
В Гобустане будут проведены работы по благоустройству на 3 млн манатов
В Бялакяне будет построена Детская школа искусств за 5,2 млн манатов
Президент Алиев открыл Музей флага в центральном регионе Азербайджана
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Шеки состоялся семинар по русскому языку. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ