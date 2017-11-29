Азерхимия удвоит в 2018 году мощность энергетической установки

Мощность энергетической установки на территории производственного объединения «Азерхимия» будет в 2018 году увеличена в два раза, сообщил заместитель начальника отдела по модернизации объединения Фазаиль Юсифов.

«В настоящее время мощность энергетической установки, обеспечивающей электроэнергией предприятия «Азерхимия», составляет 32 МВт. В 2018 году за счет внутренних резервов мощность энергетической установки будет доведена до 64 МВт », - сказал Ф.Юсифов в среду, выступая на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии".

По его словам, с одной из германских компаний подписан соответствующий договор.

Б.Рустамбеков