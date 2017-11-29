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ТЭК 29.11.2017 15:15

Азерхимия удвоит в 2018 году мощность энергетической установки

Мощность энергетической установки на территории производственного объединения «Азерхимия» будет в 2018 году увеличена в два раза, сообщил заместитель начальника отдела по модернизации объединения Фазаиль Юсифов.

«В настоящее время мощность энергетической установки, обеспечивающей электроэнергией предприятия «Азерхимия», составляет 32 МВт. В 2018 году за счет внутренних резервов мощность энергетической установки будет доведена до 64 МВт », - сказал Ф.Юсифов в среду, выступая на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии".

По его словам, с одной из германских компаний подписан соответствующий договор.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРХИМИЯ, УСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]