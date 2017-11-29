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Дальнее зарубежье 29.11.2017 15:22

Сирийская правительственная делегация прибыла в Женеву для переговоров с оппозицией

Делегация сирийских властей прибыла в среду в Женеву, где присоединится к очередному раунду межсирийских переговоров, сообщают европейские СМИ.

Первоначально планировалось, что эта делегация подключится к переговорному процессу во вторник, однако в Дамаске решили перенести вылет на более поздний срок. В сообщениях СМИ отмечается, что это было вызвано несогласием властей с рядом вопросов, которые оппозиционеры намеревались поднять во время переговоров в Женеве.

Однако в итоге спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре удалось убедить Дамаск не отказываться от участия в раунде переговоров. Для этого ему пришлось пойти на ряд уступок. В частности, как отмечают СМИ, предположительно, сирийское руководство получило от него заверение, что тема уместности дальнейшего пребывания у власти Башара Асада на нынешнем раунде переговоров обсуждаться не будет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]