Мустафаев примет участие во встрече министров экономик стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных стран в Турции

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым примет участие в VII встрече министров экономики стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных стран в Стамбуле.

"Делегация Азербайджана во главе с Шахином Мустфаевым примет 30 ноября в Стамбуле участие в VII-ой встрече министров экономики стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных стран", - отмечается в сообщении Минэкономики.

В рамках визита Ш.Мустафаев проведет ряд двусторонних встреч.

Предыдущая встреча министров экономики стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных стран прошла в Баку 20-21 декабря 2016 года.

А.Азизов