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Финансы 29.11.2017 15:26

Мустафаев примет участие во встрече министров экономик стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных стран в Турции

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым примет участие в VII встрече министров экономики стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных стран в Стамбуле.

"Делегация Азербайджана во главе с Шахином Мустфаевым примет 30 ноября в Стамбуле участие в VII-ой встрече министров экономики стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных стран", - отмечается в сообщении Минэкономики.

В рамках визита Ш.Мустафаев проведет ряд двусторонних встреч.

Предыдущая встреча министров экономики стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных стран прошла в Баку 20-21 декабря 2016 года.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНИСТР, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]