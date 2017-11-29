Путин поделился секретом своей энергичности

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что энергию ему приносят занятия спортом и отдача от работы, которой он занимается.
"Есть такое слово "спорт", не путать со спиртом. Разница всего в одну букву, видите, но разница на самом деле колоссальная. Поэтому это вот один из секретов", - сказал В.Путин в ходе общения с работниками ремонтно-экипировочного депо станции "Москва-Киевская".
В ходе встречи одна из участниц поинтересовалась секретами энергичности президента при столь плотном рабочем графике.
В.Путин заметил, что в любой сфере, если человек нацелен на работу и чувствует отдачу, это и дает дополнительную энергию.
"Мне кажется, что это в любом деле, абсолютно - и в вашем, и в моем. Если человек нацелен на то, что он делает, если эта сфера деятельности, сама работа приносит удовлетворение, человек чувствует, что он добивается того, к чему стремится, чувствует отдачу и понимает, что это не только ему приятно этим заниматься, но и это польза для других людей - вот это все подстегивает, подталкивает", - сказал В.Путин, добавив, что это все помогает работать.
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