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СНГ 29.11.2017 15:32

Путин поделился секретом своей энергичности

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что энергию ему приносят занятия спортом и отдача от работы, которой он занимается.

"Есть такое слово "спорт", не путать со спиртом. Разница всего в одну букву, видите, но разница на самом деле колоссальная. Поэтому это вот один из секретов", - сказал В.Путин в ходе общения с работниками ремонтно-экипировочного депо станции "Москва-Киевская".

В ходе встречи одна из участниц поинтересовалась секретами энергичности президента при столь плотном рабочем графике.

В.Путин заметил, что в любой сфере, если человек нацелен на работу и чувствует отдачу, это и дает дополнительную энергию.

"Мне кажется, что это в любом деле, абсолютно - и в вашем, и в моем. Если человек нацелен на то, что он делает, если эта сфера деятельности, сама работа приносит удовлетворение, человек чувствует, что он добивается того, к чему стремится, чувствует отдачу и понимает, что это не только ему приятно этим заниматься, но и это польза для других людей - вот это все подстегивает, подталкивает", - сказал В.Путин, добавив, что это все помогает работать.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, РАБОТА, СПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]